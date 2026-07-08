Uma jovem norueguesa foi encontrada morta na última segunda-feira (6), após desaparecer durante a madrugada, poucas horas depois de sair para comemorar a vitória da Noruega por 2 a 1 sobre o Brasil na Copa do Mundo de 2026. As circunstâncias da morte são investigadas pelas autoridades.
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O desaparecimento ocorreu após a jovem deixar uma casa noturna na região de Puerto Banús, em Marbella, na Espanha. Ela havia sido vista pela última vez durante a madrugada, após as comemorações pelo resultado da seleção norueguesa no Mundial.
Após o registro do desaparecimento, equipes de segurança iniciaram as buscas. O corpo da jovem foi localizado na segunda-feira (6), encerrando as operações.
As autoridades espanholas investigam o caso para esclarecer as circunstâncias da morte. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a causa do óbito ou a existência de suspeitos.