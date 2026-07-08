08 de julho de 2026
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FEMINICÍDIO

Matou a companheira e foi para o bar encher a cara

Por Da Redação | Guarapuava (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
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Suelen Cristina
Suelen Cristina

Imagens de câmeras de segurança registraram os últimos momentos de uma mulher de 31 anos antes de ela ser vítima de feminicídio. O principal suspeito, companheiro da vítima, foi preso em flagrante e permanece detido enquanto a Polícia Civil dá continuidade às investigações do caso.

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O crime ocorreu em Guarapuava, no Paraná. As gravações mostram a vítima, identificada como Suelen Cristina, ao lado do companheiro pouco antes do assassinato. Em outro vídeo, testemunhas registraram uma discussão entre o casal no interior de um imóvel.

Pouco depois, as imagens mostram o suspeito deixando o local com uma faca nas mãos. A sequência dos fatos passou a integrar o conjunto de provas analisadas pelos investigadores.

A Polícia Civil segue apurando as circunstâncias do crime e trabalha na conclusão do inquérito, que será encaminhado à Justiça após o término das diligências.

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