Imagens de câmeras de segurança registraram os últimos momentos de uma mulher de 31 anos antes de ela ser vítima de feminicídio. O principal suspeito, companheiro da vítima, foi preso em flagrante e permanece detido enquanto a Polícia Civil dá continuidade às investigações do caso.

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O crime ocorreu em Guarapuava, no Paraná. As gravações mostram a vítima, identificada como Suelen Cristina, ao lado do companheiro pouco antes do assassinato. Em outro vídeo, testemunhas registraram uma discussão entre o casal no interior de um imóvel.