A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Berenice Ramos Aguiar, de 60 anos, em Ubatuba. A cozinheira está desaparecida desde a última semana.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo familiares, Berenice foi vista pela última vez após aceitar uma carona da ex-patroa, depois de ser dispensada do trabalho por causa da baixa temporada.