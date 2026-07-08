A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Berenice Ramos Aguiar, de 60 anos, em Ubatuba. A cozinheira está desaparecida desde a última semana.
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Segundo familiares, Berenice foi vista pela última vez após aceitar uma carona da ex-patroa, depois de ser dispensada do trabalho por causa da baixa temporada.
Durante o trajeto, ela teria pedido para descer no trevo da rodovia. Desde então, não entrou mais em contato com os filhos. A última visualização no WhatsApp foi registrada na terça-feira, o que aumentou a preocupação da família.
Parentes afirmam que não acreditam que Berenice tenha desaparecido por vontade própria. Funcionárias da pousada onde ela trabalhava relataram à família que teria ocorrido uma discussão entre a cozinheira e a ex-patroa antes do desaparecimento. Em depoimento à polícia, a proprietária negou qualquer desentendimento.
O caso foi registrado como desaparecimento. Até o momento, não há suspeitos oficialmente apontados. A Polícia Civil segue investigando o paradeiro da cozinheira.