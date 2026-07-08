Três pessoas foram condenadas pela Justiça por crimes sexuais cometidos contra três meninas. As penas, somadas, ultrapassam 190 anos de prisão em regime fechado. Entre os condenados está a mãe de duas das vítimas, que também era madrasta da terceira e foi responsabilizada por facilitar os abusos.
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Os crimes ocorreram em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, e a sentença foi proferida pela Justiça estadual na última sexta-feira (3). De acordo com o TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina), o caso envolveu uma sequência de abusos praticados ao longo de vários anos.
Conforme a investigação conduzida pelo Ministério Público, as vítimas tinham 6, 7 e 8 anos quando os abusos começaram. A violência teria se estendido por aproximadamente uma década.
A mãe de duas das meninas, que também era madrasta da terceira vítima, recebeu a maior pena do processo. Ela foi condenada a 117 anos e oito meses de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, após ser considerada responsável por permitir e facilitar os abusos.
Os demais condenados também receberam penas de prisão em regime fechado. O processo tramita sob sigilo para preservar a identidade das vítimas.