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CRIME

Mãe é condenada a 117 anos de prisão por 'vender' as filhas

Por Da Redação | Criciúma (SC)
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Mãe é condenada a 117 anos de prisão por 'vender' as filhas
Mãe é condenada a 117 anos de prisão por 'vender' as filhas

Três pessoas foram condenadas pela Justiça por crimes sexuais cometidos contra três meninas. As penas, somadas, ultrapassam 190 anos de prisão em regime fechado. Entre os condenados está a mãe de duas das vítimas, que também era madrasta da terceira e foi responsabilizada por facilitar os abusos.

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Os crimes ocorreram em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, e a sentença foi proferida pela Justiça estadual na última sexta-feira (3). De acordo com o TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina), o caso envolveu uma sequência de abusos praticados ao longo de vários anos.

Conforme a investigação conduzida pelo Ministério Público, as vítimas tinham 6, 7 e 8 anos quando os abusos começaram. A violência teria se estendido por aproximadamente uma década.

A mãe de duas das meninas, que também era madrasta da terceira vítima, recebeu a maior pena do processo. Ela foi condenada a 117 anos e oito meses de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, após ser considerada responsável por permitir e facilitar os abusos.

Os demais condenados também receberam penas de prisão em regime fechado. O processo tramita sob sigilo para preservar a identidade das vítimas.

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