Três pessoas foram condenadas pela Justiça por crimes sexuais cometidos contra três meninas. As penas, somadas, ultrapassam 190 anos de prisão em regime fechado. Entre os condenados está a mãe de duas das vítimas, que também era madrasta da terceira e foi responsabilizada por facilitar os abusos.

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Os crimes ocorreram em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, e a sentença foi proferida pela Justiça estadual na última sexta-feira (3). De acordo com o TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina), o caso envolveu uma sequência de abusos praticados ao longo de vários anos.