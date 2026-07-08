A morte da bebê Isabela Araujo Baisch, de dois meses, gerou comoção entre familiares, amigos e moradores de Jacareí. Ela faleceu na terça-feira (7).

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A causa da morte não foi divulgada oficialmente. Segundo relatos nas redes sociais, Isabela nasceu prematura, com 33 semanas, e teria enfrentado complicações de saúde. Uma pessoa próxima afirmou que a bebê “lutou pela vida”, mas teve pneumonia.