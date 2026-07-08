A adolescente de 17 anos que estava desaparecida desde o último sábado (4) foi encontrada morta na noite desta terça-feira (7). O corpo apresentava diversas marcas de tiros no rosto e no tórax, e a perícia preliminar aponta que a vítima foi executada. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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O desaparecimento teve início após a jovem ser levada à força de uma residência em Maravilha. De acordo com as investigações, dois homens armados invadiram o imóvel, renderam as pessoas que estavam no local e obrigaram a adolescente a entrar em um veículo antes de fugir.