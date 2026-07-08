08 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Menina de 17 anos é achada morta após ser vítima de sequestro

Por Da Redação | Maravilha (SC)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Menina de 17 anos é achada morta após ser vítima de sequestro
Menina de 17 anos é achada morta após ser vítima de sequestro

A adolescente de 17 anos que estava desaparecida desde o último sábado (4) foi encontrada morta na noite desta terça-feira (7). O corpo apresentava diversas marcas de tiros no rosto e no tórax, e a perícia preliminar aponta que a vítima foi executada. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O desaparecimento teve início após a jovem ser levada à força de uma residência em Maravilha. De acordo com as investigações, dois homens armados invadiram o imóvel, renderam as pessoas que estavam no local e obrigaram a adolescente a entrar em um veículo antes de fugir.

O corpo foi localizado em uma área de mata no interior de Nova Erechim, encerrando as buscas que mobilizavam as forças de segurança desde o registro do desaparecimento.

Segundo a perícia realizada no local, a vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo, principalmente no rosto e no tórax. As características observadas pelos peritos reforçam a hipótese de execução.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar os autores do crime, esclarecer a motivação e reunir provas que levem à responsabilização dos envolvidos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários