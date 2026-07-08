ESF
A Prefeitura de Taubaté iniciou a construção de uma unidade de ESF (Estratégia Saúde da Família) no bairro Santa Luzia Rural. A unidade está sendo construída na estrada Santa Luzia Rural, s/n.
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Obra
Segundo a Prefeitura, o investimento para a construção do prédio será de R$ 1,15 milhão, provenientes de emendas parlamentares. A previsão de conclusão da obra é de 10 meses.
Unidade
"O novo espaço terá cerca de 150 m² de área construída e infraestrutura completa para atender os moradores da região. Além de consultórios médicos e odontológico, o local contará com sala de enfermaria; recepção; sala de espera; farmácia; área de prescrição médica; sala de assistência social; banheiros masculino, feminino e acessível, entre outros espaços", informou a Prefeitura.