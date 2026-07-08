ESF

A Prefeitura de Taubaté iniciou a construção de uma unidade de ESF (Estratégia Saúde da Família) no bairro Santa Luzia Rural. A unidade está sendo construída na estrada Santa Luzia Rural, s/n.

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Obra

Segundo a Prefeitura, o investimento para a construção do prédio será de R$ 1,15 milhão, provenientes de emendas parlamentares. A previsão de conclusão da obra é de 10 meses.