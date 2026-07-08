O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou um alerta de perigo potencial para ocorrência de geada em cidades do Vale do Paraíba e regiões vizinhas entre a madrugada e o início da manhã desta quinta-feira (9). O aviso é válido das 0h às 7h.

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Entre os municípios com previsão de formação de geada estão Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí, onde as baixas temperaturas devem favorecer o fenômeno nas primeiras horas do dia.