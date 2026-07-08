O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou um alerta de perigo potencial para ocorrência de geada em cidades do Vale do Paraíba e regiões vizinhas entre a madrugada e o início da manhã desta quinta-feira (9). O aviso é válido das 0h às 7h.
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Entre os municípios com previsão de formação de geada estão Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí, onde as baixas temperaturas devem favorecer o fenômeno nas primeiras horas do dia.
De acordo com o Inmet, os termômetros podem registrar mínimas de até 3°C nas áreas sob alerta. O órgão também alerta para baixo risco de danos em plantações sensíveis ao frio.
Além do Vale do Paraíba, o aviso meteorológico inclui municípios da região bragantina, do Sul de Minas Gerais, do Sul Fluminense, da região de Campinas e da Região Metropolitana de São Paulo.
Em caso de emergência ou necessidade de orientação, a recomendação é entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.