08 de julho de 2026
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FRIO

Inmet emite alerta para geada no Vale; temperatura chega a 3°C

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Frio intenso no Vale
Frio intenso no Vale

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou um alerta de perigo potencial para ocorrência de geada em cidades do Vale do Paraíba e regiões vizinhas entre a madrugada e o início da manhã desta quinta-feira (9). O aviso é válido das 0h às 7h.

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Entre os municípios com previsão de formação de geada estão Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí, onde as baixas temperaturas devem favorecer o fenômeno nas primeiras horas do dia.

De acordo com o Inmet, os termômetros podem registrar mínimas de até 3°C nas áreas sob alerta. O órgão também alerta para baixo risco de danos em plantações sensíveis ao frio.

Além do Vale do Paraíba, o aviso meteorológico inclui municípios da região bragantina, do Sul de Minas Gerais, do Sul Fluminense, da região de Campinas e da Região Metropolitana de São Paulo.

Em caso de emergência ou necessidade de orientação, a recomendação é entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.

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