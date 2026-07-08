08 de julho de 2026
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COMBATE AO TRÁFICO

PM captura procurado por tráfico com quase 1kg de drogas em Guará

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Drogas apreendidas em Guaratinguetá
Drogas apreendidas em Guaratinguetá

A Polícia Militar prendeu, na noite de terça-feira (7), um homem procurado pela Justiça durante uma ação da Força Tática do 23º Batalhão da Polícia Militar do Interior (23º BPM/I), em Guaratinguetá.

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Segundo a corporação, a equipe realizava patrulhamento quando abordou o suspeito. Durante a revista, os policiais localizaram 126 gramas de cocaína, 540 gramas de crack, R$ 137,55 em dinheiro e um aparelho celular.

Na consulta aos sistemas de segurança, foi constatado que o homem era procurado pela Justiça e possuía um mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial de Guaratinguetá, onde a ocorrência foi registrada.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o homem permaneceu preso e à disposição da Justiça. As drogas, o dinheiro e o telefone celular foram apreendidos e serão utilizados no andamento das investigações.

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