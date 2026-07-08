A Polícia Militar prendeu, na noite de terça-feira (7), um homem procurado pela Justiça durante uma ação da Força Tática do 23º Batalhão da Polícia Militar do Interior (23º BPM/I), em Guaratinguetá.

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Segundo a corporação, a equipe realizava patrulhamento quando abordou o suspeito. Durante a revista, os policiais localizaram 126 gramas de cocaína, 540 gramas de crack, R$ 137,55 em dinheiro e um aparelho celular.