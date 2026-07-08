Troca

A Prefeitura de São José dos Campos anunciou nessa quarta-feira (8) uma mudança no primeiro escalão do governo Anderson Farias (PSD). Itamar Lisboa assumirá o comando da Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida, em substituição a Tiago Dias, que pediu exoneração do cargo para se dedicar a projetos pessoais.

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Perfil

Itamar atuava como secretário adjunto da pasta desde a gestão do ex-prefeito Felicio Ramuth (MDB). Ele tem 46 anos, é graduado em Educação Física e Pedagogia e mestrando em Atividade Física e Saúde.