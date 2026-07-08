Recuperação
Com aporte de R$ 2 milhões do governo estadual, a Capela Nossa Senhora do Pilar, na região central de Taubaté, passará por obras de recuperação estrutural que visam à estabilização das paredes de taipa, recuperação do arco-cruzeiro e restauração da cobertura.
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Patrimônio
Segundo a Prefeitura, as obras têm como objetivo dar condições de uso e ocupação do prédio tombado pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico).
Diagnóstico
Ainda de acordo com a Prefeitura, "os trabalhos serão iniciados por prospecções e investigações técnicas das estruturas em taipa, madeira, cobertura, fundações e arco-cruzeiro. Os resultados subsidiarão o diagnóstico e as soluções de intervenção, conforme os princípios da preservação do patrimônio cultural".
Cronograma
"O cronograma da obra prevê aproximadamente oito meses para execução das etapas de investigação, diagnóstico e consolidação estrutural, em conformidade com as diretrizes dos órgãos de preservação patrimonial", completou a Prefeitura.
Capela
Importante patrimônio histórico da cidade, a capela foi construída entre os anos de 1747 e 1760, por iniciativa de Timóteo Corrêa de Toledo, devoto de Nossa Senhora do Pilar. Localizado na Rua Dona Chiquinha de Mattos, o espaço abrigou por muitos anos o Museu de Arte Sacra da Diocese de Taubaté.