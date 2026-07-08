Recuperação

Com aporte de R$ 2 milhões do governo estadual, a Capela Nossa Senhora do Pilar, na região central de Taubaté, passará por obras de recuperação estrutural que visam à estabilização das paredes de taipa, recuperação do arco-cruzeiro e restauração da cobertura.

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Patrimônio

Segundo a Prefeitura, as obras têm como objetivo dar condições de uso e ocupação do prédio tombado pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico).