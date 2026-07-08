A Prefeitura de São José dos Campos confirmou o envio de uma proposta para instalação de uma unidade fixa do restaurante popular Bom Prato na região sul da cidade.
O pedido foi encaminhado ao Governo do Estado de São Paulo, considerando que a região é a maior e mais populosa do município.
De acordo com o prefeito Anderson Farias (PSD), a área é considerada prioritária para a expansão do programa de segurança alimentar devido ao grande fluxo de moradores que hoje precisam se deslocar até o Centro para acessar as refeições de baixo custo.
A consolidação da unidade, no entanto, enfrenta prazos jurídicos. Por se tratar de ano eleitoral, a legislação impõe restrições para a assinatura de novos convênios e parcerias governamentais. Com isso, as tratativas definitivas e o início da viabilização da estrutura física devem ser retomados logo após o encerramento das eleições.
" Já mandamos uma proposta ao Governo do Estado de São Paulo. Agora, pelo período eleitoral, pelo ano eleitoral, há impedimentos também legais de qualquer tipo de parceria neste período até o final das eleições, mas assim que encerrar esse período, a gente volta junto ao Governo do Estado de São Paulo", afirmou Anderson.
"Por que a região sul? É a maior região da cidade, é a região de concentração do maior número da população e também tem um grande deslocamento de pessoas que acabam saindo de lá da região sul vindo aqui para a região Centro para poder frequentar o Bom Prato. Então, a gente está reorganizando", complementou o prefeito.