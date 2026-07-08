A Prefeitura de São José dos Campos confirmou o envio de uma proposta para instalação de uma unidade fixa do restaurante popular Bom Prato na região sul da cidade.

O pedido foi encaminhado ao Governo do Estado de São Paulo, considerando que a região é a maior e mais populosa do município.

De acordo com o prefeito Anderson Farias (PSD), a área é considerada prioritária para a expansão do programa de segurança alimentar devido ao grande fluxo de moradores que hoje precisam se deslocar até o Centro para acessar as refeições de baixo custo.