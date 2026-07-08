Funcionários do HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté) encerraram a paralisação, iniciada às 7h desta quarta-feira (8), após o pagamento dos salários de julho. De acordo com trabalhadores, os valores foram depositados durante a manhã e os atendimentos aos pacientes não foram interrompidos. A paralisação foi encerrada por volta das 11h.

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De acordo com funcionários, o pagamento deveria ter ocorrido até o quinto dia útil deste mês, mas não foi feito no prazo. Antes do depósito, os trabalhadores afirmaram que não haviam recebido previsão oficial sobre a regularização dos valores. Por esse motivo, decidiram realizar a paralisação.