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É OVALE Cast, o podcast de OVALE, que neste mês de julho estreia a sua nova temporada e reforça o compromisso inabalável do jornal com o seu DNA editorial, bússola que tem como norte a missão de conduzir o leitor a um porto seguro de informações.