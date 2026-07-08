À luz da verdade, tal qual um farol, OVALE dá voz.
Porta-voz de um jornalismo livre, independente, crítico, plural e apartidário, OVALE amplia o espaço para todas as vozes e avança em sua revolução digital, democratizando o acesso à informação de qualidade.
É OVALE Cast, o podcast de OVALE, que neste mês de julho estreia a sua nova temporada e reforça o compromisso inabalável do jornal com o seu DNA editorial, bússola que tem como norte a missão de conduzir o leitor a um porto seguro de informações.
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OVALE Cast tem como porto seguro o 'Espaço 360º', encravado na redação, no coração do jornal, para abrigar o podcast e, conceitualmente, amplificar vozes de todos os lados e direções, com temas diversificados e plurais, fiel à sociedade multifacetada, complexa e desafiadora dos dias atuais.
OVALE abre espaço para novas vozes, novos rostos, novas temáticas, novas formas de compartilhar o melhor conteúdo da RMVale, consolidando-se cada vez mais próximo do dia a dia do público.
OVALE Cast tratará de política, comportamento, saúde, economia, educação, cultura, esportes, mulheres, empreendedorismo, negócios, e outros temas, como as eleições deste ano.
"OVALE Cast é um espaço dinâmico e plural, onde o jornal dá voz a todos os lados da notícia", afirmou o editor-chefe de OVALE, Guilhermo Codazzi.
Compromisso com a informação de qualidade
Fiel ao papel do jornal, em todas as plataformas, OVALE consolida-se como um veículo de comunicação 100% digital, antídoto contra a desinformação, com o sacerdócio diário da busca inegociável pela verdade.
"OVALE cumpre o papel do jornal em todas as plataformas, conectando-se a milhões de leitores diariamente, por meio de uma bússola editorial comprometida com o inexorável sacerdócio de um jornalismo livre, independente, crítico, plural e apartidário", disse o editor-chefe de OVALE.
OVALE Cast estará disponível em todas as plataformas de OVALE, incluindo as redes sociais de maior alcance e engajamento da RMVale, com patamar recorde de mais de 70 milhões de visualizações por mês e aproximadamente 480 mil seguidores.
Na temporada de 2025, o OVALE Cast recebeu convidados como Marcelo Rubens Paiva e Carlos Nobre. Também trouxe entrevistas exclusivas, como a do ex-árbitro Edilson Pereira de Carvalho, pivô da Máfia do Apito, além de reportagens com informações inéditas sobre o Caso Marco Aurélio e a organização do PCC.
Confeccionado pelas mãos de habilidosos artesãos da notícia e do audiovisual, OVALE Cast é um novo e importante passo da revolução digital do jornal, que em um ano triplicou a sua audiência. A meta é ampliar a conexão entre OVALE e o leitor. Todas as vozes têm espaço em OVALE.
OVALE é muito mais jornalismo
Bússola editorial da RMVale, OVALE converteu-se em uma catedral jornalística que tem como norte o exercício ininterrupto de um jornalismo livre, independente, crítico, plural e apartidário.
Atestado pelo Google como uma referência nacional no enfrentamento às fake news (veja vídeo), o jornal, à luz da verdade, é protagonista de uma revolução editorial sem precedentes na imprensa regional e conecta-se a milhões de leitores. OVALE nunca foi tão lido, compartilhado e curtido em toda a sua história, consolidando-se como a voz mais influente da mídia da Região Metropolitana.
Com aproximadamente 70 milhões de visualizações por mês, OVALE criou um ecossistema de notícias, com site e redes sociais conectando o leitor da RMVale à informação que é relevante para a sua vida.
Desde fevereiro de 2024, quando migrou para o ambiente 100% digital, o jornal conquistou a primazia na produção jornalística regional, com cerca de 70 notícias a cada 24 horas, mais de três vezes o volume do principal concorrente.
Caixa de ressonância do que é notícia
E nas redes sociais, onde reúne mais de 480 mil seguidores, OVALE transformou-se na principal caixa de ressonância do que é notícia no Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira.
Além de cumprir o seu papel no ambiente digital, OVALE mantém edições impressas especiais, como, por exemplo, o projeto 'O Brasil do Futuro' e a realização do 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, entre outros eventos paradigmáticos, de peso ímpar no mercado regional do país.
Referência editorial, a catedral jornalística de OVALE tem uma arquitetura gráfica desenvolvida pela Cases i Associats, um dos mais prestigiados escritórios de design editorial do mundo, com sede em Barcelona e escritórios em Miami e Buenos Aires. O desenho preserva a tradição do impresso, mas com linhas modernas e leves.
De pesada, só a informação, a mais influente da RMVale.
Com a credibilidade de quem tem como sacerdócio a busca pela verdade, OVALE é uma catedral jornalística. Antídoto contra as fake news.