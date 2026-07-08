Funcionários do HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté) fazem uma paralisação por falta de pagamento na manhã desta quarta-feira (8), em Taubaté, em meio a uma crise financeira e judicial que envolve a Prefeitura, a Organização Social Chavantes e repasses destinados ao custeio do HMUT. A Prefeitura e a OSC ainda não se manifestaram sobre a paralisação. O espaço segue aberto.

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A mobilização, segundo as informações iniciais, tem relação com falta de pagamento a trabalhadores da unidade, que deveria ser creditado na segunda-feira (6).