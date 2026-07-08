A GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos recebeu um novo ônibus destinado ao transporte dos agentes. Com 52 lugares, o veículo foi adquirido em comodato com a empresa Pássaro Marron e não terá função de base, mas de apoio aos deslocamentos dos guardas para operações do São José Unida, cursos e outras atividades, evitando a retirada de viaturas das ruas.

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"É um chamamento que nós abrimos pela secretaria. A empresa Pássaro Marron está em comodato entregando esse ônibus para que nós possamos utilizar ali na Guarda Municipal para as nossas atividades em geral, principalmente nos treinamentos", detalhou Rafael Silva, secretário de Proteção ao Cidadão de São José dos Campos.