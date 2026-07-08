O tempo no feriado no Vale do Paraíba terá predomínio de sol, temperaturas agradáveis e mais nebulosidade no Litoral Norte e na Serra da Mantiqueira nesta quinta-feira (9), segundo a previsão de Gustavo Escobar, pesquisador e meteorologista do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

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O feriado estadual da Revolução Constitucionalista deve ter sol na maior parte do Vale do Paraíba. A previsão aponta um cenário mais estável após a perda de influência do sistema que manteve umidade e nuvens nos últimos dias.