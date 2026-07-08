O tempo no feriado no Vale do Paraíba terá predomínio de sol, temperaturas agradáveis e mais nebulosidade no Litoral Norte e na Serra da Mantiqueira nesta quinta-feira (9), segundo a previsão de Gustavo Escobar, pesquisador e meteorologista do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).
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O feriado estadual da Revolução Constitucionalista deve ter sol na maior parte do Vale do Paraíba. A previsão aponta um cenário mais estável após a perda de influência do sistema que manteve umidade e nuvens nos últimos dias.
De acordo com Escobar, as temperaturas no Vale devem ficar agradáveis, com máximas em torno de 21°C a 24°C na quinta-feira. A sensação será típica de inverno, com manhã fria, tarde mais confortável e pouca chance de chuva na maior parte da região.
O Litoral Norte deve ter mais nuvens no feriado de 9 de julho. A causa é a umidade trazida por ventos marítimos de leste e sudeste, que ainda deixa resquícios de nebulosidade na faixa costeira.
Mesmo assim, a tendência é de melhora gradual. O tempo deve abrir em vários pontos, mas cidades como Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba podem ter períodos de céu mais encoberto, principalmente no começo do dia e em áreas próximas à Serra do Mar.
As temperaturas no Litoral devem ficar parecidas com as do Vale, com marcas próximas de 21°C a 23°C, conforme a localidade. Para quem segue para a praia, a recomendação é levar agasalho leve, pois o vento marítimo pode deixar a sensação mais fresca, sobretudo no fim da tarde e à noite.
A Serra da Mantiqueira terá as menores temperaturas da região. Em Campos do Jordão e cidades próximas, a previsão indica máximas perto de 16°C a 17°C nesta quinta-feira, com manhã fria e chance de neblina em alguns pontos.
O frio não deve impedir a programação turística, mas exige roupa adequada. Quem vai a Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí ou Monteiro Lobato deve sair com casaco, atenção extra na estrada e cuidado em trechos com baixa visibilidade no começo do dia.
Sexta-feira
A sexta-feira (10) deve ter neblina matinal em parte da região, seguida por tempo mais aberto. Segundo a previsão de Gustavo Escobar, o sistema que afetou o tempo nos dias anteriores deve ficar mais afastado, sem influência forte dos ventos marítimos de sul e sudeste.
Com isso, os ventos mudam para quadrante norte e nordeste, o que favorece alta gradual das temperaturas. No Vale Histórico, as máximas podem chegar a 24°C ou 25°C. Nas demais áreas do Vale, os valores também sobem, mas com variação de acordo com altitude, nebulosidade e relevo.
No Litoral Norte, a sexta-feira também deve ter melhora em relação aos dias anteriores, mas ainda pode manter variação de nuvens em pontos próximos à serra. Para o turista, a condição será melhor do que a observada em períodos de maior umidade marítima.Promoção turismo regional
Fim de semana
A tendência é de aumento gradual da temperatura até sábado (11). No Vale Histórico, as máximas podem se aproximar de 28°C no sábado, enquanto outras áreas do Vale do Paraíba devem registrar tardes mais amenas, porém mais quentes do que no feriado.
As mínimas seguem baixas, dentro do padrão de inverno, com valores próximos de 12°C a 14°C em várias cidades do Vale. Na Serra, o frio permanece mais intenso nas primeiras horas do dia.
Para domingo (12), a previsão indica possível retorno de instabilidades. O tempo pode ficar mais fechado em parte da região, com condições para pancadas de chuva. No Litoral Norte, o sábado ainda não deve ter mudança significativa, mas a nebulosidade pode aumentar, principalmente em áreas próximas à Serra do Mar.