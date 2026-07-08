O padre Marcelo Motta, ex-pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Lagoinha, no Vale do Paraíba, foi afastado de suas funções pela Arquidiocese de Aparecida após ser detido, em dezembro de 2025, acusado de importunação sexual contra uma adolescente de 15 anos durante uma viagem a Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro. O caso segue sob investigação e tramita em segredo de Justiça.

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Além da denúncia envolvendo a adolescente de 15 anos, o pai da jovem afirma que outra filha, de 12 anos, também relatou ter sido vítima de abusos atribuídos ao religioso.