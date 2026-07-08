08 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Filho descumpre protetiva, invade casa da mãe e é preso em Campos

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem foi preso por descumprir medida protetiva em Campos do Jordão
Homem foi preso por descumprir medida protetiva em Campos do Jordão

Um homem foi preso em flagrante em descumprimento de medida protetiva de urgência que o impedia de se aproximar da própria mãe. A prisão ocorreu na segunda-feira (6), em Campos do Jordão.

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Policiais militares do 5º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para intervir em uma ocorrência de violência doméstica. No local, a equipe encontrou o homem dentro da casa da mãe, descumprindo a ordem judicial.

As partes foram conduzidas ao plantão policial e ele permaneceu preso, à disposição da Justiça.

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