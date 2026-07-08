Um homem foi preso em flagrante em descumprimento de medida protetiva de urgência que o impedia de se aproximar da própria mãe. A prisão ocorreu na segunda-feira (6), em Campos do Jordão.

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Policiais militares do 5º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para intervir em uma ocorrência de violência doméstica. No local, a equipe encontrou o homem dentro da casa da mãe, descumprindo a ordem judicial.