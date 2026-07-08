As pistas da Ponte Estaiada (Arco da Inovação), em São José dos Campos, serão interditadas para a inspeção nos cabos de sustentação. A ação está programada para quinta-feira (9), com interdições pontuais até o dia 29 de julho de 2026.

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Os bloqueios ocorrerão de forma alternada. De segunda a sexta-feira, os trechos serão interditados das 8h30 às 11h30 e, novamente, das 13h30 às 16h30, no ramal que liga a avenida São João à região sul e no viaduto de acesso ao Jardim Aquarius.