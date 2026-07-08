A cachorrinha Judy, de aproximadamente 12 anos, está desaparecida desde o último domingo (5) em São José dos Campos.

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Ela se assustou com a queima de fogos por causa do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo e acabou fugindo de casa, no bairro Dom Pedro.