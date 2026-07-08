08 de julho de 2026
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ONDE ESTÁ JUDY?

Cachorrinha cega se assusta com fogos e desaparece em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Acervo pessoal
Família procura Judy em São José dos Campos
Família procura Judy em São José dos Campos

A cachorrinha Judy, de aproximadamente 12 anos, está desaparecida desde o último domingo (5) em São José dos Campos.

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Ela se assustou com a queima de fogos por causa do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo e acabou fugindo de casa, no bairro Dom Pedro.

A família tutora passou toda a madrugada em buscas, mas ela não foi localizada.

Judy é cega, tem diabetes e precisa de insulina diariamente. "Estou desesperada procurando a Judy. Ela está bem ceguinha, isso me deixa mais aflita", afirma a tutora.

Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro dela, pode entrar em contato pelos telefones: (12) 988109252 ou (12) 988074688.

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