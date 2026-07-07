A travessia por balsa entre São Sebastião e Ilhabela foi retomada por volta das 18h30 desta terça-feira (7), após ficar cerca de duas horas e meia paralisada devido aos fortes ventos no Canal de São Sebastião.

Antes da suspensão total, o serviço já apresentava lentidão por causa das condições da maré e da intensidade do vento. Com a piora do cenário, a operação foi interrompida por segurança.

A paralisação causou longas filas de veículos, motociclistas e pedestres nos dois lados da travessia. Durante a espera, motoristas e passageiros protestaram com um buzinaço.