07 de julho de 2026
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PROBLEMA

Travessia entre São Sebastião e Ilhabela tem dia de caos

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
A paralisação causou longas filas de veículos, motociclistas e pedestres nos dois lados da travessia
A paralisação causou longas filas de veículos, motociclistas e pedestres nos dois lados da travessia

A travessia por balsa entre São Sebastião e Ilhabela foi retomada por volta das 18h30 desta terça-feira (7), após ficar cerca de duas horas e meia paralisada devido aos fortes ventos no Canal de São Sebastião.

Antes da suspensão total, o serviço já apresentava lentidão por causa das condições da maré e da intensidade do vento. Com a piora do cenário, a operação foi interrompida por segurança.

A paralisação causou longas filas de veículos, motociclistas e pedestres nos dois lados da travessia. Durante a espera, motoristas e passageiros protestaram com um buzinaço.

Mesmo após a retomada, o sistema ainda registra reflexos da interrupção. O tempo estimado de espera é de 120 minutos no sentido São Sebastião–Ilhabela e de 90 minutos no sentido Ilhabela–São Sebastião.

A expectativa é que as filas diminuam gradualmente ao longo da noite, conforme a operação seja normalizada.

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