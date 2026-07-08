A Polícia Civil prendeu, na tarde de terça-feira (7), um homem acusado de planejar e executar o estupro de uma adolescente no início deste ano. O suspeito estava foragido há quase cinco meses e foi localizado por agentes da 2ª Delegacia de Polícia.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime ocorreu no Setor de Oficinas Norte, localizado na Asa Norte, mas a captura do acusado foi realizada na região do Riacho Fundo 1, após semanas de monitoramento e ações de inteligência policial.
Segundo as investigações, o homem utilizou uma pizza como pretexto para conquistar a confiança do pai da vítima e convencê-lo a deixar a jovem passar a noite em sua casa. A adolescente era amiga da filha do agressor e acreditava estar em um ambiente seguro.
O delegado-chefe da 2ª DP, Fernando Cocito, explicou que o suspeito premeditou a ação. O crime aconteceu na sala da residência, no momento em que a própria filha do acusado se ausentou temporariamente para ir ao banheiro.
Logo após o abuso, o homem fugiu e permaneceu escondido por quase cinco meses. Diante das provas coletadas pela equipe de investigação, o Poder Judiciário decretou a prisão preventiva do suspeito.
O homem foi conduzido à carceragem da PCDF e permanece à disposição da Justiça. Ele responderá pelo crime de estupro de vulnerável, com agravantes por premeditação e abuso de hospitalidade. A identidade dos envolvidos não foi divulgada para proteger a vítima.