A Polícia Civil prendeu, na tarde de terça-feira (7), um homem acusado de planejar e executar o estupro de uma adolescente no início deste ano. O suspeito estava foragido há quase cinco meses e foi localizado por agentes da 2ª Delegacia de Polícia.

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O crime ocorreu no Setor de Oficinas Norte, localizado na Asa Norte, mas a captura do acusado foi realizada na região do Riacho Fundo 1, após semanas de monitoramento e ações de inteligência policial.