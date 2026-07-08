Um coveiro de 68 anos ficou ferido após cair em uma cova de aproximadamente quatro metros de profundidade durante um sepultamento realizado nesta terça-feira (7). A vítima perdeu a consciência e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros.

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O acidente aconteceu em um cemitério localizado no bairro Nova Cintra, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Três viaturas do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender a ocorrência.