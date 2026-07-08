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Coveiro é resgatado de rapel após cair em cova de quatro metros

Por Da Redação | Belo Horizonte
| Tempo de leitura: 1 min
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Coveiro é resgatado de rapel após cair em cova de quatro metros
Coveiro é resgatado de rapel após cair em cova de quatro metros

Um coveiro de 68 anos ficou ferido após cair em uma cova de aproximadamente quatro metros de profundidade durante um sepultamento realizado nesta terça-feira (7). A vítima perdeu a consciência e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros.

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O acidente aconteceu em um cemitério localizado no bairro Nova Cintra, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Três viaturas do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender a ocorrência.

Para retirar o trabalhador da cova, os militares utilizaram técnicas de rapel. Após o acesso ao local, a vítima foi imobilizada em uma prancha longa e içada até a superfície.

Depois do resgate, os bombeiros realizaram uma avaliação no local e constataram que o homem apresentava sinais vitais estáveis, além de um corte na cabeça.

Em seguida, o coveiro foi encaminhado pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital João 23. Até o momento, o estado de saúde da vítima não foi divulgado pela unidade hospitalar.

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