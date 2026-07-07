A morte de Pai Bruno de Ogum, líder espiritual do Templo de Umbanda Vó Maria Redonda, gerou grande comoção entre familiares, amigos, filhos de fé e consulentes em Taubaté.
A causa da morte não foi divulgada oficialmente. No entanto, segundo relatos de pessoas próximas, Pai Bruno estava internado havia cinco dias para tratar uma pneumonia e não resistiu às complicações de saúde.
Nas redes sociais, o Templo de Umbanda Vó Maria Redonda informou os detalhes das últimas homenagens e convidou a comunidade para acompanhar a despedida em um momento de oração e respeito.
O velório acontece nesta terça-feira (7), no Memorial Sagrada Família, na rua Professor Luiz Augusto da Silva, 55, no Centro de Taubaté. O sepultamento está marcado para quarta-feira (8), às 8h, no Cemitério Municipal de Taubaté.
A notícia da morte mobilizou diversas homenagens nas redes sociais. Fernando Araujo lembrou Pai Bruno como uma pessoa alegre e dedicada ao terreiro. “Pai Bruno era uma pessoa alegre, sempre parecia estar se divertindo. Liderava um terreiro de umbanda com muitos filhos de fé e que também promovia estudos. Meus sentimentos à família, aos filhos da casa e a toda a assistência do terreiro”, escreveu.
Familiares também destacaram a gratidão pela convivência.