A morte de Pai Bruno de Ogum, líder espiritual do Templo de Umbanda Vó Maria Redonda, gerou grande comoção entre familiares, amigos, filhos de fé e consulentes em Taubaté.

A causa da morte não foi divulgada oficialmente. No entanto, segundo relatos de pessoas próximas, Pai Bruno estava internado havia cinco dias para tratar uma pneumonia e não resistiu às complicações de saúde.

Nas redes sociais, o Templo de Umbanda Vó Maria Redonda informou os detalhes das últimas homenagens e convidou a comunidade para acompanhar a despedida em um momento de oração e respeito.