Um motorista de 40 anos morreu na madrugada desta terça-feira (7) após um acidente envolvendo uma carreta estacionada às margens de uma rodovia federal. A vítima foi encontrada presa à estrutura do semirreboque e já estava sem vida quando as equipes de resgate chegaram ao local.

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O caso ocorreu no km 15 da BR-280, em São Francisco do Sul, no litoral norte de Santa Catarina. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os agentes foram acionados por volta das 2h40 pelos Bombeiros Voluntários do município.