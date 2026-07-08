Um motorista de 40 anos morreu na madrugada desta terça-feira (7) após um acidente envolvendo uma carreta estacionada às margens de uma rodovia federal. A vítima foi encontrada presa à estrutura do semirreboque e já estava sem vida quando as equipes de resgate chegaram ao local.
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O caso ocorreu no km 15 da BR-280, em São Francisco do Sul, no litoral norte de Santa Catarina. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os agentes foram acionados por volta das 2h40 pelos Bombeiros Voluntários do município.
No local, os policiais constataram que Rafael José de Paula, de 40 anos, havia ficado prensado pela tampa do semirreboque da carreta. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pela Polícia Civil.
De acordo com os Bombeiros Voluntários, um caminhoneiro estranhou o fato de a carreta permanecer parada por um longo período no acostamento da rodovia. Ao verificar a situação, encontrou a vítima presa à estrutura do veículo, com parte do tórax e um dos braços para fora do compartimento.
O caminhoneiro seguiu até o quartel dos bombeiros para pedir socorro. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, Rafael já não apresentava sinais vitais.
Em nota, o Grupo Brasil Novo, empresa onde a vítima trabalhava, lamentou a morte do motorista e manifestou solidariedade aos familiares e amigos. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.