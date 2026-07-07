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VIOLÊNCIA

Entrou em carro de desconhecido e atropelo grupo na calçada

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Câmeras de Segurança
Entrou em carro de desconhecido e atropelo grupo na calçada
Entrou em carro de desconhecido e atropelo grupo na calçada

Três pessoas ficaram feridas após serem atropeladas por um carro conduzido por um homem de 25 anos que tentava fugir de uma briga na madrugada de segunda-feira (6). Câmeras de segurança registraram toda a sequência da ocorrência.

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O caso aconteceu em São Vicente, no litoral de São Paulo. As imagens mostram o momento em que o jovem entra em um veículo que não era dele e, ao deixar o local, atinge um grupo de pessoas.

Segundo as informações da ocorrência, o homem utilizou o automóvel de um desconhecido para escapar da confusão. Durante a fuga, ele perdeu o controle da direção e atropelou três pessoas.

As vítimas sofreram ferimentos, mas o estado de saúde delas não foi informado. As imagens das câmeras de monitoramento deverão auxiliar na apuração do caso pelas autoridades. As circunstâncias da briga e da entrada do suspeito no veículo serão investigadas.

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