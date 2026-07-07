Três pessoas ficaram feridas após serem atropeladas por um carro conduzido por um homem de 25 anos que tentava fugir de uma briga na madrugada de segunda-feira (6). Câmeras de segurança registraram toda a sequência da ocorrência.

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O caso aconteceu em São Vicente, no litoral de São Paulo. As imagens mostram o momento em que o jovem entra em um veículo que não era dele e, ao deixar o local, atinge um grupo de pessoas.