Três pessoas ficaram feridas após serem atropeladas por um carro conduzido por um homem de 25 anos que tentava fugir de uma briga na madrugada de segunda-feira (6). Câmeras de segurança registraram toda a sequência da ocorrência.
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O caso aconteceu em São Vicente, no litoral de São Paulo. As imagens mostram o momento em que o jovem entra em um veículo que não era dele e, ao deixar o local, atinge um grupo de pessoas.
Segundo as informações da ocorrência, o homem utilizou o automóvel de um desconhecido para escapar da confusão. Durante a fuga, ele perdeu o controle da direção e atropelou três pessoas.
As vítimas sofreram ferimentos, mas o estado de saúde delas não foi informado. As imagens das câmeras de monitoramento deverão auxiliar na apuração do caso pelas autoridades. As circunstâncias da briga e da entrada do suspeito no veículo serão investigadas.