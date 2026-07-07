Cinco filhotes de cachorro foram resgatados de dentro de um túmulo na tarde de segunda-feira (6). A suspeita é de que a mãe tenha dado à luz no interior da sepultura, onde os animais estavam abrigados.
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O caso aconteceu no Cemitério Campo da Esperança, em Taguatinga, no Distrito Federal. Os filhotes foram encontrados pelo protetor de animais Charles Marcelino Rosa, de 49 anos, enquanto participava de um sepultamento.
Segundo Charles, os cães estavam dentro da cova e receberam água e ração logo após serem localizados. Como já abriga cerca de 40 animais resgatados, ele informou que não tinha condições de acolher os filhotes.
Ainda de acordo com o protetor, coveiros do cemitério também auxiliaram nos primeiros cuidados com os animais até que a situação fosse encaminhada.
Em nota, a administração do Cemitério Campo da Esperança informou que os filhotes pertencem a duas cadelas que circulam pela área dos jazigos. O local também informou que uma ONG (organização não governamental) realizou o resgate dos animais.