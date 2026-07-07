Cinco filhotes de cachorro foram resgatados de dentro de um túmulo na tarde de segunda-feira (6). A suspeita é de que a mãe tenha dado à luz no interior da sepultura, onde os animais estavam abrigados.

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O caso aconteceu no Cemitério Campo da Esperança, em Taguatinga, no Distrito Federal. Os filhotes foram encontrados pelo protetor de animais Charles Marcelino Rosa, de 49 anos, enquanto participava de um sepultamento.