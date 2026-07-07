Um homem de 41 anos foi preso em flagrante na noite de domingo (5) após invadir imóveis, ameaçar moradores e manter um homem de 52 anos como refém sob a mira de um facão. A vítima conseguiu escapar sem ferimentos graves após uma intervenção da mãe do suspeito, que retirou a arma das mãos do filho antes da chegada da polícia.

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O caso aconteceu em um conjunto de kitnets localizado às margens da MT-326, em Cocalinho, no Vale do Araguaia, em Mato Grosso. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, enquanto a investigação ficará a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Água Boa.