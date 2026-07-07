Um homem de 41 anos foi preso em flagrante na noite de domingo (5) após invadir imóveis, ameaçar moradores e manter um homem de 52 anos como refém sob a mira de um facão. A vítima conseguiu escapar sem ferimentos graves após uma intervenção da mãe do suspeito, que retirou a arma das mãos do filho antes da chegada da polícia.
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O caso aconteceu em um conjunto de kitnets localizado às margens da MT-326, em Cocalinho, no Vale do Araguaia, em Mato Grosso. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, enquanto a investigação ficará a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Água Boa.
Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados por volta das 22h48 para atender uma denúncia de um homem que apresentava comportamento agressivo e ameaçava moradores da região.
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava armado com um facão e danificava portas das residências enquanto fazia ameaças de morte. Em seguida, ele abordou um morador de 52 anos, manteve a vítima sob ameaça e encostou a arma no pescoço dela.
Ainda conforme o registro policial, a mãe do suspeito conseguiu desarmá-lo ao aproveitar um momento de distração. Com isso, a vítima conseguiu fugir antes da chegada das equipes policiais.
Quando os militares chegaram ao local, o homem foi contido e algemado. Os policiais também constataram que ele apresentava um corte na mão direita, causado durante o manuseio do próprio facão.
Após receber atendimento para o ferimento, o suspeito foi encaminhado, juntamente com a vítima e as testemunhas, para a Delegacia de Polícia Civil de Água Boa, onde foram adotadas as medidas cabíveis. O facão utilizado na ocorrência foi apreendido e será analisado durante a investigação.