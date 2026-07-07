O principal suspeito de matar uma mulher de 35 anos com golpes de faca segue foragido após a Justiça decretar sua prisão temporária. O crime aconteceu na frente da filha da vítima, que tentou prestar socorro. A mulher foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
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O caso ocorreu na região leste de São Paulo, na Avenida Miguel Ignácio Curi. A vítima foi identificada como Geysa Patez Soares, de 35 anos. O suspeito, Vinícius Brito, de 31 anos, deixou o local após o crime e ainda não foi localizado.
Segundo a investigação, a filha de Geysa ouviu os gritos da mãe e tentou ajudá-la. A vítima foi encaminhada ao Hospital Santa Marcelina, onde morreu em decorrência dos ferimentos.
Nesta terça-feira (7), a Justiça determinou a prisão temporária de Vinícius Brito. Como ele não se apresentou às autoridades, passou a ser considerado foragido.
O caso é investigado pelo 24º Distrito Policial de Ponte Rasa, que apura o crime como feminicídio. A Polícia Civil solicita que informações sobre o paradeiro do suspeito sejam repassadas de forma anônima pelo telefone 190.
Durante as investigações, uma amiga da vítima relatou à polícia que Geysa vinha tentando se afastar do suspeito, que costumava frequentar os mesmos locais que ela. Familiares informaram que os dois não mantinham um relacionamento, mas afirmaram que Vinícius insistia em manter contato com a vítima.
De acordo com dados divulgados pelas autoridades, o estado de São Paulo registrou 107 casos de feminicídio desde o início deste ano. No mesmo período do ano passado, foram contabilizados 82 casos, o que representa um aumento de aproximadamente 30,5%.