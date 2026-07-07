O principal suspeito de matar uma mulher de 35 anos com golpes de faca segue foragido após a Justiça decretar sua prisão temporária. O crime aconteceu na frente da filha da vítima, que tentou prestar socorro. A mulher foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

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O caso ocorreu na região leste de São Paulo, na Avenida Miguel Ignácio Curi. A vítima foi identificada como Geysa Patez Soares, de 35 anos. O suspeito, Vinícius Brito, de 31 anos, deixou o local após o crime e ainda não foi localizado.