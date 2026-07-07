Motoristas e usuários do transporte público devem ficar atentos às mudanças no trânsito previstas para esta quinta-feira (9), feriado da Revolução Constitucionalista. Interdições em vias das regiões sudeste e central de São José dos Campos serão realizadas para o Hasteamento das Bandeiras e a Corrida da Igreja da Cidade.
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Segundo a Prefeitura, agentes de mobilidade estarão nos locais para orientar o tráfego e organizar a circulação de veículos. As interdições também provocarão alterações temporárias em linhas do transporte coletivo.
A Corrida da Igreja da Cidade terá bloqueios entre 5h30 e 11h na Avenida Isaur de Pinho Nogueira (Via Cambuí), no trecho entre a rotatória da Rua Todas as Nações, em frente à Faculdade Humanitas, e a rotatória da Avenida Guido Fontegalant Pessoto, nas proximidades da Avibras.
Durante o período de interdição, os moradores terão acesso aos bairros por rotas específicas. No Residencial São Francisco, a entrada e saída serão pela Avenida Lívio Veneziani, no Jardim Uirá. Para os bairros Setville e Floresta, o acesso será pela região do Jardim Santa Júlia. Já os moradores do Condomínio Verana e do Recanto dos Eucaliptos utilizarão exclusivamente a Avenida Glaudiston Pereira de Oliveira, com o tráfego controlado por agentes de mobilidade.
Na região central, a cerimônia de Hasteamento das Bandeiras provocará uma interdição parcial da Avenida São José entre 6h30 e 10h. O bloqueio ocorrerá no trecho entre o acesso da Via Norte e a Rua Coronel José Monteiro.
As mudanças também afetarão o transporte coletivo. As linhas de ônibus que passam pela área central e pelas regiões Norte e Leste terão itinerários temporários durante a manhã. A Prefeitura orienta os passageiros a verificarem os pontos provisórios de embarque e desembarque e recomenda que os motoristas utilizem caminhos alternativos para evitar os trechos interditados.
Serviço
Corrida da Igreja da Cidade
- Horário: das 5h30 às 11h
- Trecho interditado: Avenida Isaur de Pinho Nogueira (Via Cambuí), entre a rotatória da Rua Todas as Nações e a rotatória da Avenida Guido Fontegalant Pessoto.
Acessos aos bairros
- Residencial São Francisco: acesso pela Avenida Lívio Veneziani (Jardim Uirá).
- Setville e Floresta: acesso pela região do Jardim Santa Júlia.
- Condomínio Verana e Recanto dos Eucaliptos: acesso pela Avenida Glaudiston Pereira de Oliveira, com controle de agentes de mobilidade.
Hasteamento das Bandeiras
- Horário: das 6h30 às 10h
- Trecho interditado: Avenida São José, entre o acesso da Via Norte e a Rua Coronel José Monteiro.
Alterações no transporte público
- Linhas com saída do Terminal Central em direção à Avenida São José: desvio pelas avenidas Rui Barbosa, Sebastião Gualberto, Praça Antônio Pires de Oliveira, Avenida Dr. Mário Galvão, Rua Vilaça, Rua Francisco Paes, Travessa Francisco Almada e Avenida Madre Teresa.
- Linhas da Região Norte com destino ao Terminal Central: desvio pelas avenidas Rui Barbosa, Sebastião Gualberto, Praça Antônio Pires de Oliveira, Avenida Dr. Mário Galvão, Rua Siqueira Campos e Terminal Central.
- Linhas da Região Norte em direção à Avenida São José: itinerário pelas avenidas Rui Barbosa, Sebastião Gualberto, Praça Antônio Pires de Oliveira, Avenida Dr. Mário Galvão, Rua Vilaça, Rua Francisco Paes, Travessa Francisco Almada e Avenida Madre Teresa.
- Linhas da Região Leste em direção à Avenida São José: desvio pela Avenida Engenheiro Sebastião Gualberto, Praça Bicentenário, Praça Antônio Pires de Oliveira, Avenida Dr. Mário Galvão, Rua Vilaça, Rua Francisco Paes, Travessa Francisco Almada e Avenida Madre Teresa.
- Linhas que passam pela Praça Afonso Pena com destino ao Terminal Central: desvio pelas ruas Rubião Júnior, Francisco Rafael, Siqueira Campos, Praça Padre João e Terminal Central.