Motoristas e usuários do transporte público devem ficar atentos às mudanças no trânsito previstas para esta quinta-feira (9), feriado da Revolução Constitucionalista. Interdições em vias das regiões sudeste e central de São José dos Campos serão realizadas para o Hasteamento das Bandeiras e a Corrida da Igreja da Cidade.

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Segundo a Prefeitura, agentes de mobilidade estarão nos locais para orientar o tráfego e organizar a circulação de veículos. As interdições também provocarão alterações temporárias em linhas do transporte coletivo.