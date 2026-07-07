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ATRAÇÃO

Taubaté anuncia Mostra das Nações na praça Dom Epaminondas

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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PMT
Taubaté anuncia Mostra das Nações na praça Dom Epaminondas
Taubaté anuncia Mostra das Nações na praça Dom Epaminondas

Mostra das Nações – Vale do Paraíba será realizada entre os dias 10 e 12 de julho, com entrada gratuita e programação voltada à gastronomia, apresentações culturais, oficinas infantis e divulgação do turismo regional. O evento acontece na Praça Dom Epaminondas e tem apoio da Prefeitura de Taubaté.

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A programação será realizada no Centro de Taubaté e reunirá moradores e visitantes durante três dias. A proposta é promover a cultura do Vale do Paraíba, incentivar a economia criativa e oferecer atividades de lazer para diferentes públicos.

Um dos espaços do evento será dedicado à gastronomia, com a participação de produtores e comerciantes da região. O público poderá experimentar pratos inspirados na culinária de diferentes países, preparados por expositores locais.

A agenda cultural contará com apresentações musicais e danças folclóricas, reunindo diferentes estilos e manifestações culturais. As atividades serão distribuídas ao longo dos três dias da programação.

As crianças também terão atividades específicas, com oficinas gratuitas de pintura e expressão artística. A proposta é estimular o contato com a arte por meio de ações voltadas ao público infantil.

A Mostra também contará com um espaço voltado ao turismo regional, com informações sobre atrações históricas, culturais e naturais das cidades do Vale do Paraíba. O local oferecerá atendimento aos visitantes e divulgação de roteiros turísticos.

Serviço

Mostra das Nações – Vale do Paraíba

Data: 10, 11 e 12 de julho

Local: Praça Dom Epaminondas, Centro de Taubaté

Horários:

  • Sexta-feira (10): das 16h às 22h
  • Sábado (11): das 12h às 22h
  • Domingo (12): das 12h às 18h

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