A Mostra das Nações – Vale do Paraíba será realizada entre os dias 10 e 12 de julho, com entrada gratuita e programação voltada à gastronomia, apresentações culturais, oficinas infantis e divulgação do turismo regional. O evento acontece na Praça Dom Epaminondas e tem apoio da Prefeitura de Taubaté.

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A programação será realizada no Centro de Taubaté e reunirá moradores e visitantes durante três dias. A proposta é promover a cultura do Vale do Paraíba, incentivar a economia criativa e oferecer atividades de lazer para diferentes públicos.