A Mostra das Nações – Vale do Paraíba será realizada entre os dias 10 e 12 de julho, com entrada gratuita e programação voltada à gastronomia, apresentações culturais, oficinas infantis e divulgação do turismo regional. O evento acontece na Praça Dom Epaminondas e tem apoio da Prefeitura de Taubaté.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A programação será realizada no Centro de Taubaté e reunirá moradores e visitantes durante três dias. A proposta é promover a cultura do Vale do Paraíba, incentivar a economia criativa e oferecer atividades de lazer para diferentes públicos.
Um dos espaços do evento será dedicado à gastronomia, com a participação de produtores e comerciantes da região. O público poderá experimentar pratos inspirados na culinária de diferentes países, preparados por expositores locais.
A agenda cultural contará com apresentações musicais e danças folclóricas, reunindo diferentes estilos e manifestações culturais. As atividades serão distribuídas ao longo dos três dias da programação.
As crianças também terão atividades específicas, com oficinas gratuitas de pintura e expressão artística. A proposta é estimular o contato com a arte por meio de ações voltadas ao público infantil.
A Mostra também contará com um espaço voltado ao turismo regional, com informações sobre atrações históricas, culturais e naturais das cidades do Vale do Paraíba. O local oferecerá atendimento aos visitantes e divulgação de roteiros turísticos.
Serviço
Mostra das Nações – Vale do Paraíba
Data: 10, 11 e 12 de julho
Local: Praça Dom Epaminondas, Centro de Taubaté
Horários:
- Sexta-feira (10): das 16h às 22h
- Sábado (11): das 12h às 22h
- Domingo (12): das 12h às 18h