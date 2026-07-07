Uma criança de quatro anos foi puxada com violência por um homem enquanto estava ao lado dos pais em um bar. O caso foi registrado por câmeras de segurança, e a menina sofreu escoriações e teve tufos de cabelo arrancados. O suspeito foi identificado pela polícia e o caso será analisado pela Justiça.

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O episódio aconteceu em Jataí, no estado de Goiás, enquanto a família aguardava o jantar. As imagens mostram a criança sentada entre os pais quando o homem se levanta da mesa e a segura pelo braço, tentando levá-la.