A Prefeitura de São José dos Campos terá alterações no funcionamento dos serviços públicos durante o feriado estadual da Revolução Constitucionalista de 1932, celebrado na quinta-feira (9). Alguns atendimentos serão suspensos, enquanto serviços considerados essenciais seguirão em operação.

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O Paço Municipal, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Resolve, as Unidades de Saúde da Família e as demais repartições municipais não terão expediente na quinta (9) e na sexta-feira (10). O atendimento será retomado na segunda-feira (13). A administração municipal informou que a folga da sexta-feira será compensada pelos servidores conforme o calendário anual.