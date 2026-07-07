A Prefeitura de São José dos Campos terá alterações no funcionamento dos serviços públicos durante o feriado estadual da Revolução Constitucionalista de 1932, celebrado na quinta-feira (9). Alguns atendimentos serão suspensos, enquanto serviços considerados essenciais seguirão em operação.
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O Paço Municipal, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Resolve, as Unidades de Saúde da Família e as demais repartições municipais não terão expediente na quinta (9) e na sexta-feira (10). O atendimento será retomado na segunda-feira (13). A administração municipal informou que a folga da sexta-feira será compensada pelos servidores conforme o calendário anual.
Os hospitais municipais, as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente, com atendimento 24 horas durante todo o período do feriado.
A coleta de lixo comum e seletiva seguirá o cronograma habitual, assim como as feiras livres. Já o Mercado Municipal e a Central 156 terão horários de atendimento diferenciados.
Em situações de emergência, a população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153 ou com a Polícia Militar pelo número 190.
Horários de funcionamento