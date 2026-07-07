07 de julho de 2026
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DESPEDIDA

Adeus, Márcio: morte pega amigos de supresa e comove Jacareí

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Marcio Cristian da Silva, de 49 anos
Marcio Cristian da Silva, de 49 anos

A morte de Marcio Cristian da Silva, de 49 anos, gerou comoção entre familiares, amigos e antigos colegas de escola em Jacareí. Ele faleceu na segunda-feira (6).

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A causa da morte não foi divulgada oficialmente. Nas redes sociais, uma amiga relatou que Marcio enfrentava problemas de saúde e que chegou a ficar internado, mas não resistiu.

Amigos e conhecidos deixaram mensagens de pesar e lembraram a convivência com ele. “Amigo do ensino fundamental, Cene”, escreveu Adriana Santos. Alessandra Magalhães Martins também lamentou a perda e afirmou que estudou com Marcio no Cene.

Entre as homenagens, Reginaldo Bernardes chamou Marcio de amigo e prestou solidariedade aos familiares. Já Edinei Soares, primo da vítima, publicou uma mensagem emocionada. “Descanse em paz, primo. Não vou esquecer você”.

As últimas homenagens acontecem nesta terça-feira (7).

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