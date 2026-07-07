A morte de Marcio Cristian da Silva, de 49 anos, gerou comoção entre familiares, amigos e antigos colegas de escola em Jacareí. Ele faleceu na segunda-feira (6).

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A causa da morte não foi divulgada oficialmente. Nas redes sociais, uma amiga relatou que Marcio enfrentava problemas de saúde e que chegou a ficar internado, mas não resistiu.