A morte de Pai Bruno de Ogum, líder espiritual do Templo de Umbanda Vó Maria Redonda, gerou comoção entre familiares, amigos, filhos de fé e consulentes em Taubaté.
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Nas redes sociais, o templo divulgou as informações sobre as últimas homenagens e destacou o momento de união, oração e respeito pela trajetória do líder espiritual.
O velório acontece nesta terça-feira (7), a partir das 17h, no Memorial Sagrada Família, na rua Professor Luiz Augusto da Silva, 55, no Centro de Taubaté. O sepultamento está marcado para quarta-feira (8), às 8h, no Cemitério Municipal de Taubaté.
Amigos e familiares também prestaram homenagens. Em uma das mensagens, um familiar afirmou que a dor da perda é grande, mas que a gratidão pela trajetória de Bruno é ainda maior. “Sem palavras para descrever a pessoa incrível que meu pai foi para mim e muitos”, escreveu.
Outra homenagem destacou os ensinamentos deixados por Pai Bruno de Ogum. “Que os Orixás acolham sua alma, iluminem seu caminho e lhe concedam paz”, publicou uma pessoa próxima.