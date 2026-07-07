A morte de Pai Bruno de Ogum, líder espiritual do Templo de Umbanda Vó Maria Redonda, gerou comoção entre familiares, amigos, filhos de fé e consulentes em Taubaté.

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Nas redes sociais, o templo divulgou as informações sobre as últimas homenagens e destacou o momento de união, oração e respeito pela trajetória do líder espiritual.