Um casal foi preso por tráfico de drogas na noite de segunda-feira (6), no bairro Alto da Ponte, na zona norte de São José dos Campos.
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De acordo com a Polícia Militar, a abordagem foi feita por equipes da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante patrulhamento pela rua Alziro Lebrão. Ao perceberem a presença dos policiais, dois suspeitos tentaram fugir, mas foram abordados.
Durante a ocorrência, os policiais localizaram um veículo onde estava a companheira de um dos abordados. Questionada, ela informou que guardava drogas pertencentes ao marido.
Dentro de uma bolsa, foram apreendidas 50 pedras de crack, 31 porções de maconha e derivados, além de R$ 620 em dinheiro. Com o homem, os policiais encontraram mais R$ 400, valor que ele teria confessado ser proveniente do tráfico.
Ao todo, foram apreendidos R$ 1.020. O casal foi levado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.