Um casal foi preso por tráfico de drogas na noite de segunda-feira (6), no bairro Alto da Ponte, na zona norte de São José dos Campos.

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De acordo com a Polícia Militar, a abordagem foi feita por equipes da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante patrulhamento pela rua Alziro Lebrão. Ao perceberem a presença dos policiais, dois suspeitos tentaram fugir, mas foram abordados.