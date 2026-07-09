A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) registra queda em roubos e furtos de veículos nos primeiros cinco meses de 2026, respectivamente com -7,56% e -10,28%. Os números são da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).
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Foram registrados 159 roubos de veículos contra 172 entre janeiro e maio de 2025. Na mesma comparação, os furtos de veículos caíram de 914 para 820.
Nos primeiros cinco meses de 2026, praticamente todos os crimes contra o patrimônio contabilizados pela SSP tiveram redução no Vale, na comparação com o mesmo período de 2025.
O roubo em geral caiu 22,77% (953 contra 1.234) e o furto reduziu 7% (8.534 ante 9.180). Não houve nenhum registro de roubo a banco nos dois anos. Já o roubo de carga diminuiu 13%, de 60 para 52 ocorrências.