Um homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante após fugir da GCM (Guarda Civil Municipal) e bater o carro contra o muro de um condomínio na madrugada da última sexta-feira (3), no bairro São Francisco, em São Sebastião.
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A ocorrência começou por volta de 0h30, quando o COI (Centro de Operações Integradas) recebeu informações de que um veículo trafegava em zigue-zague pela região central da cidade, seguindo em direção à Costa Norte.
Com o auxílio do sistema de monitoramento, as equipes da GCM acompanharam o trajeto do automóvel, que passou pelo Morro do Abrigo, retornou ao Centro e foi interceptado em frente à nova base da corporação, no bairro São Francisco.
Durante a abordagem, os agentes constataram que o veículo estava com o licenciamento vencido desde 2023. O motorista realizou o teste do bafômetro, que apontou 0,67 miligrama de álcool por litro de ar expelido, índice que configura crime de trânsito, conforme a legislação brasileira.
Motorista fugiu e bateu em muro
Enquanto os guardas aguardavam a chegada do guincho para remover o veículo, o motorista aproveitou o momento em que retirava seus pertences do carro para fugir. Ele arrancou em alta velocidade, mas perdeu o controle da direção poucos metros depois e colidiu contra o muro de um condomínio residencial no próprio bairro São Francisco.
Após o acidente, o homem foi localizado e detido pela equipe da Guarda Civil Municipal. Como sofreu ferimentos na colisão, ele foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde recebeu atendimento médico antes de ser levado à Delegacia de Polícia.
O veículo foi recolhido ao pátio, e a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por embriaguez ao volante. A decisão levou em consideração o resultado do teste do etilômetro, as informações de que o motorista conduzia o carro em zigue-zague e a tentativa de fuga durante os procedimentos de apreensão do automóvel, que terminou com a colisão contra o muro do condomínio.