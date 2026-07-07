Um homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante após fugir da GCM (Guarda Civil Municipal) e bater o carro contra o muro de um condomínio na madrugada da última sexta-feira (3), no bairro São Francisco, em São Sebastião.

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A ocorrência começou por volta de 0h30, quando o COI (Centro de Operações Integradas) recebeu informações de que um veículo trafegava em zigue-zague pela região central da cidade, seguindo em direção à Costa Norte.