07 de julho de 2026
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São Sebastião: motorista bêbado foge da GCM e bate carro em muro

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Homem foi detido pela Guarda Civil Municipal
Homem foi detido pela Guarda Civil Municipal

Um homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante após fugir da GCM (Guarda Civil Municipal) e bater o carro contra o muro de um condomínio na madrugada da última sexta-feira (3), no bairro São Francisco, em São Sebastião.

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A ocorrência começou por volta de 0h30, quando o COI (Centro de Operações Integradas) recebeu informações de que um veículo trafegava em zigue-zague pela região central da cidade, seguindo em direção à Costa Norte.

Com o auxílio do sistema de monitoramento, as equipes da GCM acompanharam o trajeto do automóvel, que passou pelo Morro do Abrigo, retornou ao Centro e foi interceptado em frente à nova base da corporação, no bairro São Francisco.

Durante a abordagem, os agentes constataram que o veículo estava com o licenciamento vencido desde 2023. O motorista realizou o teste do bafômetro, que apontou 0,67 miligrama de álcool por litro de ar expelido, índice que configura crime de trânsito, conforme a legislação brasileira.

Motorista fugiu e bateu em muro

Enquanto os guardas aguardavam a chegada do guincho para remover o veículo, o motorista aproveitou o momento em que retirava seus pertences do carro para fugir. Ele arrancou em alta velocidade, mas perdeu o controle da direção poucos metros depois e colidiu contra o muro de um condomínio residencial no próprio bairro São Francisco.

Após o acidente, o homem foi localizado e detido pela equipe da Guarda Civil Municipal. Como sofreu ferimentos na colisão, ele foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde recebeu atendimento médico antes de ser levado à Delegacia de Polícia.

O veículo foi recolhido ao pátio, e a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por embriaguez ao volante. A decisão levou em consideração o resultado do teste do etilômetro, as informações de que o motorista conduzia o carro em zigue-zague e a tentativa de fuga durante os procedimentos de apreensão do automóvel, que terminou com a colisão contra o muro do condomínio.

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