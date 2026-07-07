A Polícia Militar prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação realizada na noite desta segunda-feira (6), no conjunto habitacional CDHU Bandeira Branca 2, em Jacareí. A ação terminou com a apreensão de mais de 5,6 quilos de entorpecentes, além de dinheiro em espécie, rádios comunicadores, balanças de precisão e materiais utilizados para o preparo e a comercialização de drogas.
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De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, equipes da PM realizavam uma operação de combate ao tráfico na região, conhecida pelas autoridades pela intensa movimentação do comércio de entorpecentes, quando receberam uma denúncia indicando que drogas estavam escondidas em dois apartamentos do condomínio.
Os policiais seguiram inicialmente para um dos imóveis, onde encontraram o morador. Conforme o registro policial, ele informou que uma sacola com drogas havia sido deixada em sua residência por outro indivíduo, que teria pedido para guardar o material devido ao reforço do policiamento no bairro.
Durante a vistoria no apartamento, os militares localizaram uma grande quantidade de cocaína, dinheiro em espécie e um rádio comunicador. Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão em flagrante.
Na sequência, a equipe foi até um segundo apartamento, que estava desocupado. Segundo a Polícia Civil, o imóvel apresentava forte odor de maconha e a porta estava apenas escorada por um pedaço de papelão.
No local, foram encontrados centenas de porções de drogas já preparadas para venda, além de um tijolo de maconha, pedras de crack, cocaína, balanças de precisão, rádios comunicadores e diversos materiais usados para embalar os entorpecentes.
Drogas apreendidas
Ao todo, a operação resultou na apreensão de 4,1 quilos de maconha, distribuídos em 686 buchas e um tijolo da droga; 908 gramas de cocaína, divididas em 618 porções entre papelotes e pinos; e 612 gramas de crack, fracionadas em 465 pedras.
Também foram apreendidos R$ 1.529 em dinheiro, três rádios comunicadores, carregadores, duas balanças de precisão, embalagens, papel utilizado para acondicionamento das drogas e isqueiros.
Ainda conforme o boletim de ocorrência, o suspeito preferiu permanecer em silêncio durante o interrogatório na Central de Polícia Judiciária. Todo o material foi encaminhado para perícia no Instituto de Criminalística.
O homem foi levado ao Centro de Triagem de Jacareí, onde permanece à disposição da Justiça e deverá passar por audiência de custódia. O caso foi registrado como tráfico de drogas e segue sob investigação da Polícia Civil.