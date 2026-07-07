A Polícia Militar prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação realizada na noite desta segunda-feira (6), no conjunto habitacional CDHU Bandeira Branca 2, em Jacareí. A ação terminou com a apreensão de mais de 5,6 quilos de entorpecentes, além de dinheiro em espécie, rádios comunicadores, balanças de precisão e materiais utilizados para o preparo e a comercialização de drogas.

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De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, equipes da PM realizavam uma operação de combate ao tráfico na região, conhecida pelas autoridades pela intensa movimentação do comércio de entorpecentes, quando receberam uma denúncia indicando que drogas estavam escondidas em dois apartamentos do condomínio.