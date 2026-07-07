07 de julho de 2026
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TRÁFICO

Jovem de 18 anos é preso por tráfico com drogas e dinheiro em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Pacote apreendido em São José
Pacote apreendido em São José

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite dessa segunda-feira (6), no bairro Jardim Santa Inês, na região leste de São José dos Campos.

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A prisão foi realizada por equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) após uma denúncia indicar que um homem estaria comercializando entorpecentes na avenida Doutor Domingos de Macedo Custódio.

De acordo com o boletim de ocorrência, os guardas receberam informações sobre as características do suspeito e seguiram até o endereço indicado. No local, encontraram um homem com as mesmas características informadas pelo denunciante. Durante a abordagem e a revista pessoal, foram localizadas diversas porções de drogas.

O suspeito foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde o delegado de plantão determinou a pesagem, o lacre e o envio do material apreendido para perícia, que confirmou a natureza dos entorpecentes.

Apreensões

Ao todo, foram apreendidos 155 gramas de cocaína, 20 gramas de crack, 50 gramas de maconha e frascos contendo substância líquida que também será analisada. Além das drogas, os policiais recolheram dinheiro em notas trocadas e anotações que, segundo a investigação, podem estar relacionadas à comercialização de entorpecentes.

Ainda conforme o registro policial, os depoimentos dos guardas municipais e o laudo preliminar de constatação das drogas sustentaram a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

O delegado responsável pelo caso destacou que o crime é considerado inafiançável na fase policial em razão da pena prevista em lei, motivo pelo qual não foi arbitrada fiança. O preso permaneceu à disposição da Justiça e deverá passar por audiência de custódia.

A Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar a origem das drogas e verificar se há participação de outras pessoas no esquema de tráfico na região.

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