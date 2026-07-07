Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite dessa segunda-feira (6), no bairro Jardim Santa Inês, na região leste de São José dos Campos.

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A prisão foi realizada por equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) após uma denúncia indicar que um homem estaria comercializando entorpecentes na avenida Doutor Domingos de Macedo Custódio.