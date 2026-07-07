A Prefeitura de São Sebastião recolheu 1.268,5 kg de lixo eletrônico no município. As ações de coleta foram desenvolvidas durante o primeiro semestre de 2026 pelo programa E-Lixo, que busca dar destino adequado aos equipamentos eletrônicos. No programa, equipamentos recuperados são destinados às instituições cadastradas para ampliar a inclusão digital entre comunidades de pessoas em condições de vulnerabilidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O município conta com pontos parceiros para o recebimento de lixo eletrônico. Entre os locais estão o Instituto Verde Escola, na Barra do Sahy; o Kaaysá Art Residency e o Escambau Cultural, em Boiçucanga; o Maresiastur, em Maresias; o Amo Paúba, na Praia de Paúba; e a Sociedade Amigos de Toque-Toque Pequeno, em Toque-Toque Pequeno.