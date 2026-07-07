A morte do motociclista Weverton Innocente, de 45 anos, conhecido como Magoga, provocou uma onda de comoção em Jacareí e em toda a região do Vale do Paraíba. Morto após uma discussão de trânsito na noite de domingo (5), ele deixa a esposa, filhos, familiares e uma legião de amigos, que usaram as redes sociais para prestar as últimas homenagens. O motorista da caminhonete envolvida foi preso em flagrante por homicídio doloso na modalidade de dolo eventual.

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A irmã da vítima, Luciene Innocente Alexsandra, escreveu uma das homenagens mais emocionantes. "Sem palavras, meu irmão. Você foi e sempre será lembrado. Alegre, teimoso, bondoso, de coração enorme. Foi encontrar o pai. Cuida da gente de onde estiver."