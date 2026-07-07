Um lobo-marinho-sul-americano (Arctocephalus australis) foi resgatado pelo Instituto Argonauta para a Conservação Costeira e Marinha em frente à Praia de Santa Teresa, entre os flutuantes do Iate Clube de Ilhabela, no Canal de São Sebastião.

Como o animal permaneceu na água, o que impediu a avaliação de suas condições de saúde, foi realizada uma operação de resgate com o apoio da Defesa Civil, da Secretaria de Mobilidade e Segurança e da Prefeitura Municipal de Ilhabela.

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