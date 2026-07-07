Um lobo-marinho-sul-americano (Arctocephalus australis) foi resgatado pelo Instituto Argonauta para a Conservação Costeira e Marinha em frente à Praia de Santa Teresa, entre os flutuantes do Iate Clube de Ilhabela, no Canal de São Sebastião.
Como o animal permaneceu na água, o que impediu a avaliação de suas condições de saúde, foi realizada uma operação de resgate com o apoio da Defesa Civil, da Secretaria de Mobilidade e Segurança e da Prefeitura Municipal de Ilhabela.
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O animal estava sob monitoramento e, embora ativo, a ausência de reação à aproximação de embarcações gerou preocupação quanto ao risco de acidentes, pois a área registra tráfego náutico. A captura ocorreu sob protocolos de segurança.
Conforme o diagnóstico da equipe veterinária, trata-se de um jovem com baixo peso, lesão no olho esquerdo e ferimentos na orelha e na nadadeira peitoral esquerda, marcas que indicam contato com petrechos de pesca. O animal receberá tratamento e retornará ao hábitat quando estiver recuperado.
Lobo-marinho
O lobo-marinho-sul-americano (Arctocephalus australis) habita a costa da América do Sul, com colônias de reprodução no Uruguai, na Argentina, no Chile e nas Ilhas Malvinas. No inverno, indivíduos jovens chegam ao litoral sudeste do Brasil durante migrações em busca de alimento.
Nesse período, parte da população chega com debilidade ou ferimentos decorrentes do deslocamento e do contato com atividades humanas, situação que demanda o atendimento de especialistas.
O Instituto Argonauta orienta que, ao avistar mamíferos marinhos em praias, costões ou nas proximidades de embarcações, a população se afaste, evite o contato e acione o Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) pelo telefone 0800 642 3341 ou pelo WhatsApp (12) 99785-3615.