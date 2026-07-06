Um homem morreu após ser baleado durante uma ocorrência envolvendo um Guarda Civil Municipal, no início da noite desta segunda-feira (6), em Taubaté. O caso foi registrado por volta das 18h30, na Rua José Boanerges Moreira, no bairro Parque Ipanema.
De acordo com informações preliminares, a ocorrência aconteceu nas proximidades de um mercado. O homem teria avançado contra o guarda com uma faca. Diante da situação, o GCM reagiu e efetuou dois disparos.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
A área foi isolada para o trabalho da Polícia Civil e da perícia, que realizaram os primeiros levantamentos. A investigação deverá apurar a dinâmica da ocorrência, incluindo o que motivou o contato entre o homem e o guarda, a distância dos disparos, a posição dos envolvidos e a possível presença de testemunhas.
A Polícia Civil também deve verificar se a faca mencionada nas primeiras informações foi apreendida no local e se há imagens de câmeras de segurança de comércios próximos que possam ajudar a esclarecer o caso.
A Prefeitura de Taubaté foi procurada e informou que ainda apura as informações. Até a última atualização, não havia confirmação se o guarda civil municipal estava em serviço ou à paisana no momento dos disparos.
O caso será investigado pela Polícia Civil.