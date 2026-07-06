Um homem morreu após ser baleado durante uma ocorrência envolvendo um Guarda Civil Municipal, no início da noite desta segunda-feira (6), em Taubaté. O caso foi registrado por volta das 18h30, na Rua José Boanerges Moreira, no bairro Parque Ipanema.

De acordo com informações preliminares, a ocorrência aconteceu nas proximidades de um mercado. O homem teria avançado contra o guarda com uma faca. Diante da situação, o GCM reagiu e efetuou dois disparos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.