06 de julho de 2026
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MORTE

Homem morre após confronto com GCM em Taubaté

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Ação policial terminou em morte
Ação policial terminou em morte

Um homem morreu após ser baleado durante uma ocorrência envolvendo um Guarda Civil Municipal, no início da noite desta segunda-feira (6), em Taubaté. O caso foi registrado por volta das 18h30, na Rua José Boanerges Moreira, no bairro Parque Ipanema.

De acordo com informações preliminares, a ocorrência aconteceu nas proximidades de um mercado. O homem teria avançado contra o guarda com uma faca. Diante da situação, o GCM reagiu e efetuou dois disparos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A área foi isolada para o trabalho da Polícia Civil e da perícia, que realizaram os primeiros levantamentos. A investigação deverá apurar a dinâmica da ocorrência, incluindo o que motivou o contato entre o homem e o guarda, a distância dos disparos, a posição dos envolvidos e a possível presença de testemunhas.

A Polícia Civil também deve verificar se a faca mencionada nas primeiras informações foi apreendida no local e se há imagens de câmeras de segurança de comércios próximos que possam ajudar a esclarecer o caso.

A Prefeitura de Taubaté foi procurada e informou que ainda apura as informações. Até a última atualização, não havia confirmação se o guarda civil municipal estava em serviço ou à paisana no momento dos disparos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

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