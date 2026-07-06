São José dos Campos recebe mais uma edição da Feira de Vinil da Vintage Urbano. Serão mais de 15 mil discos à venda no próximo sábado (11).
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O evento busca oferecer acesso à cultura do vinil e despertar o interesse de colecionadores novos e antigos.
Os itens contemplam diversos estilos musicais e também reúnem fitas K7 e CDs, ainda muito procurados por apaixonados por música. Com expositores de diferentes localidades de São Paulo, os produtos variam de R$ 10 a R$ 500. Além de exemplares usados, haverá também itens lacrados.
A feira acontece pela primeira vez no Shopping Jardim Oriente, com horário de funcionamento das 10h às 22h e entrada e estacionamento gratuitos.
O shopping fica na rua Andorra, nº 500, Jardim América, São José dos Campos.