São José dos Campos recebe mais uma edição da Feira de Vinil da Vintage Urbano. Serão mais de 15 mil discos à venda no próximo sábado (11).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O evento busca oferecer acesso à cultura do vinil e despertar o interesse de colecionadores novos e antigos.