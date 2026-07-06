06 de julho de 2026
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São José dos Campos recebe feira de vinil com 15 mil discos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Feira de vinil tem entrada gratuita em São José dos Campos
Feira de vinil tem entrada gratuita em São José dos Campos

São José dos Campos recebe mais uma edição da Feira de Vinil da Vintage Urbano. Serão mais de 15 mil discos à venda no próximo sábado (11).

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O evento busca oferecer acesso à cultura do vinil e despertar o interesse de colecionadores novos e antigos.

Os itens contemplam diversos estilos musicais e também reúnem fitas K7 e CDs, ainda muito procurados por apaixonados por música. Com expositores de diferentes localidades de São Paulo, os produtos variam de R$ 10 a R$ 500. Além de exemplares usados, haverá também itens lacrados.

A feira acontece pela primeira vez no Shopping Jardim Oriente, com horário de funcionamento das 10h às 22h e entrada e estacionamento gratuitos.

O shopping fica na rua Andorra, nº 500, Jardim América, São José dos Campos.

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