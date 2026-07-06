Trabalhadores da OS (Organização Social) Santa Casa Chavantes em Taubaté foram convocados pelo SinSaúdeSP (Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de São Paulo) para uma assembleia geral extraordinária nesta segunda-feira (6).
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O encontro acontece às 11h, em frente ao HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté), de onde a categoria seguirá em caminhada até a Secretaria Municipal de Saúde.
A mobilização busca respostas da Prefeitura sobre o encerramento do contrato de gestão da OS Santa Casa Chavantes, previsto para o dia 31 de julho.
De acordo com a convocação, não há esclarecimentos sobre como o processo de substituição da OS será realizado e o que acontecerá com os trabalhadores. O sindicato também indica que, até o momento, não houve chamamento público.
O que diz a Prefeitura?
Em nota, a Prefeitura afirmou que a medida "foi definida com base na decisão de setembro de 2025" do TCE "que julgou irregular o atual contrato de gestão firmado em julho de 2024 e seu chamamento da época", e também "no parecer da Procuradoria-Geral do Município, que apontou os riscos jurídicos da manutenção do atual contrato de gestão diante das irregularidades identificadas pelos órgãos de controle".
Sobre a próxima administradora do HMUT, a Prefeitura afirmou que "tomará todas as medidas necessárias para realizar uma transição adequada da gestão e garantir a continuidade da assistência hospitalar sem qualquer interrupção dos serviços prestados à população", sem informar que medidas serão tomadas - se será assinado um contrato emergencial com outra entidade enquanto o novo chamamento não é concluído, por exemplo.