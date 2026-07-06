06 de julho de 2026
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PROTESTO

Manifestação reúne trabalhadores da Santa Casa de Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Leonardo Oliveira/Unitau
Manifestação reunirá colaboradores da OS Santa Casa Chavantes em Taubaté
Manifestação reunirá colaboradores da OS Santa Casa Chavantes em Taubaté

Trabalhadores da OS (Organização Social) Santa Casa Chavantes em Taubaté foram convocados pelo SinSaúdeSP (Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de São Paulo) para uma assembleia geral extraordinária nesta segunda-feira (6).

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O encontro acontece às 11h, em frente ao HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté), de onde a categoria seguirá em caminhada até a Secretaria Municipal de Saúde.

A mobilização busca respostas da Prefeitura sobre o encerramento do contrato de gestão da OS Santa Casa Chavantes, previsto para o dia 31 de julho.

De acordo com a convocação, não há esclarecimentos sobre como o processo de substituição da OS será realizado e o que acontecerá com os trabalhadores. O sindicato também indica que, até o momento, não houve chamamento público.

O que diz a Prefeitura?

Em nota, a Prefeitura afirmou que a medida "foi definida com base na decisão de setembro de 2025" do TCE "que julgou irregular o atual contrato de gestão firmado em julho de 2024 e seu chamamento da época", e também "no parecer da Procuradoria-Geral do Município, que apontou os riscos jurídicos da manutenção do atual contrato de gestão diante das irregularidades identificadas pelos órgãos de controle".

Sobre a próxima administradora do HMUT, a Prefeitura afirmou que "tomará todas as medidas necessárias para realizar uma transição adequada da gestão e garantir a continuidade da assistência hospitalar sem qualquer interrupção dos serviços prestados à população", sem informar que medidas serão tomadas - se será assinado um contrato emergencial com outra entidade enquanto o novo chamamento não é concluído, por exemplo.

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