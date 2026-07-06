Trabalhadores da OS (Organização Social) Santa Casa Chavantes em Taubaté foram convocados pelo SinSaúdeSP (Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de São Paulo) para uma assembleia geral extraordinária nesta segunda-feira (6).

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O encontro acontece às 11h, em frente ao HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté), de onde a categoria seguirá em caminhada até a Secretaria Municipal de Saúde.