O carro utilizado como apoio no atentado contra o tenente da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), Ronickson Pimentel dos Santos, 39 anos, irmão de Eloá Pimentel, ostentava placas do município de Taubaté. As investigações da Polícia Civil apontam que o veículo foi capturado por câmeras de monitoramento dando suporte estratégico aos executores do crime.
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As imagens mostraram que o carro já aguardava nas proximidades da academia onde o tenente treinava. Um dos suspeitos chegou de moto, entrou brevemente no carro para pegar equipamentos (como capacete) e, em seguida, uniu-se ao atirador na motocicleta para efetuar a emboscada.
Segundo a polícia, um capacete com digitais parciais e uma luva foram apreendidas perto da moto abandonada. A investigação identificou que o carro que deu apoio aos atiradores tinha placas de Taubaté, no Vale do Paraíba.
O crime
O tenente da Rota foi baleado na cabeça ao ser atingido por tiros enquanto estava parado em semáforo em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, no último sábado (27). A Polícia Civil considera o crime como uma tentativa de homicídio qualificado.
O major da Polícia Militar Marcos Verardino, responsável pela Rota, afirmou acreditar que “com certeza” o crime foi premeditado.
A motocicleta utilizada na execução dos disparos havia sido roubada e circulava com uma placa clonada.
A polícia paulista formou uma força-tarefa especial para elucidar o caso e prender os criminosos envolvidos. Até o momento, dois suspeitos de monitorar a rotina do tenente e dar apoio logístico aos atiradores foram localizados e presos na Zona Leste de São Paulo.
O oficial da Rota passou por cirurgia neurológica de emergência no ABC Paulista e segue internado em estado de saúde grave, porém considerado estável pelos médicos.
Ronickson é irmão mais velho de Eloá
Ronickson é irmão mais velho de Eloá Cristina Pimentel. Aos 15 anos, ela foi morta depois de ser mantida em cárcere privado pelo ex-namorado Lindemberg Alves no apartamento em que morava num conjunto habitacional em Santo André, em 2008. O caso teve grande repercussão nacional.
Condenado a 39 anos pela morte de Eloá, Lindemberg Alves foi transferido da penitenciária 2 de Tremembé para uma unidade prisional em Potim, também no Vale do Paraíba, onde funciona o novo 'presídio dos famosos'. A transferência ocorreu em abril de 2026.
* Com informações do portal Metrópoles e do G1 SP