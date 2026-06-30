O carro utilizado como apoio no atentado contra o tenente da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), Ronickson Pimentel dos Santos, 39 anos, irmão de Eloá Pimentel, ostentava placas do município de Taubaté. As investigações da Polícia Civil apontam que o veículo foi capturado por câmeras de monitoramento dando suporte estratégico aos executores do crime.

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As imagens mostraram que o carro já aguardava nas proximidades da academia onde o tenente treinava. Um dos suspeitos chegou de moto, entrou brevemente no carro para pegar equipamentos (como capacete) e, em seguida, uniu-se ao atirador na motocicleta para efetuar a emboscada.