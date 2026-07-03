O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (MDB), garantiu que pedirá voto para o senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República, mesmo diante das revelações sobre a ligação dele com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e que está preso por corrupção.

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Durante agenda oficial em Taubaté nesta sexta-feira (3), para o anúncio de R$ 11,5 milhões à cidade, Felicio afirmou que pedirá votos para Flávio Bolsonaro e que fará campanha pela reeleição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tem ele como pré-candidato a vice-governador, em tudo o interior paulista e especialmente no Vale do Paraíba.