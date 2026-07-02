A cidade de Taubaté receberá R$ 11,5 milhões em investimentos do Governo do Estado de São Paulo, com recursos destinados à saúde pública, infraestrutura urbana e preservação do patrimônio histórico. O anúncio será feito pelo vice-governador Felicio Ramuth (MDB) nesta sexta-feira (3), às 9h, durante evento no Paço Municipal.
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Do total anunciado, R$ 7 milhões serão destinados ao fortalecimento da rede municipal de saúde, ampliando a capacidade de atendimento à população. Outros R$ 2,5 milhões serão investidos na canalização do Córrego do Judeu, obra considerada importante para a infraestrutura urbana e prevenção de problemas causados pelas chuvas.
Também está previsto o repasse de R$ 2 milhões para obras emergenciais de preservação da Capela de Nossa Senhora do Pilar, um dos mais importantes patrimônios históricos e culturais de Taubaté.
A cerimônia de anúncio acontecerá no Paço Municipal e contará com a presença de autoridades estaduais e municipais.
Segundo Felicio, os investimentos fazem parte das ações do Governo de São Paulo voltadas ao desenvolvimento dos municípios, com foco na melhoria dos serviços públicos, na infraestrutura e na conservação do patrimônio histórico.