A cidade de Taubaté receberá R$ 11,5 milhões em investimentos do Governo do Estado de São Paulo, com recursos destinados à saúde pública, infraestrutura urbana e preservação do patrimônio histórico. O anúncio será feito pelo vice-governador Felicio Ramuth (MDB) nesta sexta-feira (3), às 9h, durante evento no Paço Municipal.

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Do total anunciado, R$ 7 milhões serão destinados ao fortalecimento da rede municipal de saúde, ampliando a capacidade de atendimento à população. Outros R$ 2,5 milhões serão investidos na canalização do Córrego do Judeu, obra considerada importante para a infraestrutura urbana e prevenção de problemas causados pelas chuvas.